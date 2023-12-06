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        Samsun'da drift yapan motosiklet sürücülerine 65 bin 254 lira para cezası

        Samsun'un Bafra ilçesinde drift yapan motosiklet sürücülerine 65 bin 254 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 16:35 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:35
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        Samsun'da drift yapan motosiklet sürücülerine 65 bin 254 lira para cezası
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        Samsun'un Bafra ilçesinde drift yapan motosiklet sürücülerine 65 bin 254 lira para cezası kesildi.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyerek drift yapanları belirledi.

        Motosiklet sürücülerinden A.C'ye drift yapmaktan 20 bin 342 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan da 8 bin 190 lira olmak üzere 28 bin 532 lira; O.Ç'ye drift yapmaktan 20 bin 342 lira, aracını ehliyetsiz birine kullandırmak suçundan 8 bin 190 lira olmak üzere 28 bin 532 lira; M.E.Y'ye de ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira para cezası uygulandı.

        O.Ç'nin ehliyetine 60 gün süreyle de el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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