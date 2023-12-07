Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da sahte kimlik kullanan firari hükümlü yüz tanıma sistemiyle yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde sahte kimlik kullanan firari hükümlünün kimliği, yüz tanıma sistemiyle belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:12 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da sahte kimlik kullanan firari hükümlü yüz tanıma sistemiyle yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde sahte kimlik kullanan firari hükümlünün kimliği, yüz tanıma sistemiyle belirlendi.

        Samsun-Sinop kara yolunda uygulama yapan trafik ekipleri, kendisini Muharrem Ö. olarak tanıtan kişinin durumundan şüphelendi.

        Şüpheli, kimlikteki fotoğrafıyla isminin uyuşmaması üzerine detaylı kimlik tespiti yapılmak üzere Atakum Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

        Ekipler, yüz tanıma sistemiyle şüphelinin F.S. (31) olduğunu, hakkında kasten yaralama suçundan 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu ve yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu kullanma, kasten yaralama gibi 24 suçtan da arandığını tespit etti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen F.S, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Metruk binada cesedi bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı: Kan davası!
        Metruk binada cesedi bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı: Kan davası!
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Kovuldu, geri döndü yılın CEO'su oldu
        Kovuldu, geri döndü yılın CEO'su oldu
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        Bobinajcı İlknur usta!
        Bobinajcı İlknur usta!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi
        Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        O an kamerada! Canını hiçe saydı! Direkten döndü!
        O an kamerada! Canını hiçe saydı! Direkten döndü!
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        Atina'da olaylı gece!
        Atina'da olaylı gece!
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti

        Benzer Haberler

        Havza'da yöresel ürünler tesisinin protokolü imzalandı
        Havza'da yöresel ürünler tesisinin protokolü imzalandı
        Samsun'da iş yerlerinin kurşunlanması olayına karışan 4 kişiden 2'si yakala...
        Samsun'da iş yerlerinin kurşunlanması olayına karışan 4 kişiden 2'si yakala...
        Samsun'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Samsun'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        OMÜ'de "Aksa Tufanı, Kurtuluş Yolunda Bir Adım" programı düzenlendi
        OMÜ'de "Aksa Tufanı, Kurtuluş Yolunda Bir Adım" programı düzenlendi
        Samsun'da gezici kan bağış aracıyla bağış alınıyor
        Samsun'da gezici kan bağış aracıyla bağış alınıyor
        Samsun'da drift yapan motosiklet sürücülerine 65 bin 254 lira para cezası
        Samsun'da drift yapan motosiklet sürücülerine 65 bin 254 lira para cezası