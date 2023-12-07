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        Samsun'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:23 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:25
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        Samsun'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hastane Mahallesi Olgun Sokak'ta 3 katlı apartmanın camlarının karton yapıştırılarak kapatıldığını tespit edince binada teknik ve fiziki takip yaptı.

        Binaya şüpheli kişilerin girip çıktığının belirlenmesi üzerine yapılan operasyonda, 47 bin 400 doldurulmuş makaron, 10 kilo açık kıyılmış tütün, 2 otomatik sigara sarma makinesi, 1 kompresör ele geçirildi.

        Operasyonda, şüpheli Ç.A. ve R.A yakalandı. Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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