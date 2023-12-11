Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
SAMSUN'unİlkadım ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli, gözaltına alındı.
SAMSUN'unİlkadım ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'ndeki 3 şüphelinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 392 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili F.U. ile kardeşi F.U. ve O.A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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