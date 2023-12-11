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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

        SAMSUN'unİlkadım ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:35
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
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        SAMSUN'unİlkadım ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'ndeki 3 şüphelinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 392 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili F.U. ile kardeşi F.U. ve O.A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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