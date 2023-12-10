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        Samsun'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, kaçan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 17:35 Güncelleme: 10.12.2023 - 17:35
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        Samsun'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, kaçan zanlı gözaltına alındı.

        Kışla Mahallesi'nde E.S. (36) ile H.Ç. (36) arasında telefonda başlayan tartışma, yüz yüze görüştüklerinde kavgaya dönüştü. Kavgada E.S, yanında taşıdığı bıçakla H.Ç'yi karın ve sol böbrek kısmından yaraladı.

        Yaralı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaçan E.S. ise Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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