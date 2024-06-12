Perakende ve iletişim hareketine devam edecek mi?

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu İş Yatırım Araştırma Direktörü Emre Sezan oldu. Borsa İstanbul'da getirilmesi beklenen işlem vergisi ve son günlerdeki satışların ele alındığı programda Sezan, borsa şirketlerinin değerlerinden yola çıkarak endeksin bundan sonraki dönemdeki olası hareketlerini yorumladı. Borsanın önemli dayanaklarından olan yabancı yatırımcıların ne zaman ve nasıl borsadaki paylarını artıracaklarına yönelik fikirlerini paylaşan Sezan, bu durumun hangi şirket ve sektörler için olumlu olabileceğini değerlendirdi.

HANGİ ŞİRKETLER ÖNE ÇIKAR? Uygulanan ve önümüzdeki dönem ekonomide yavaşlama öngören ekonomik programın şirket bilançolarını nasıl etkileyeceğini yorumlayan Sezan, hem yabancı girişi hem mevcut ekonomik gelişmelerin hangi şirketleri ön plana çıkarabileceğine dair tahminlerini aktardı. REKLAM NEDEN MODEL PORTFÖYDE BULUNUYORLAR? Sezan, demir çelik ve enerji başta olmak üzere emtia şirketlerindeki beklentisini dile getirirken havacılık şirketlerinin yüksek kar marjlarını sürdürüp sürdüremeyeceklerini perakende ve iletişim sektörlerinin borsanın yeni gözdeleri olarak yükselişlerine devam edip etmeyeceklerine dair merak edilenleri cevapladı. Bankacılık ve finans şirketlerindeki beklentilerini de dile getiren Sezan, İş Yatırım'ın model portföyünde bulunan şirketleri ve portföyde bulunma nedenlerini sıraladı.