Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.165,52 %1,14
        DOLAR 32,2797 %-0,28
        EURO 35,0142 %0,63
        GRAM ALTIN 2.427,15 %0,84
        FAİZ 43,10 %0,35
        GÜMÜŞ GRAM 31,31 %2,83
        BITCOIN 69.670,00 %3,55
        GBP/TRY 41,4729 %0,51
        EUR/USD 1,0840 %0,92
        BRENT 82,74 %1,00
        ÇEYREK ALTIN 3.968,39 %0,84
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Perakende ve iletişim hareketine devam edecek mi? - İş-Yaşam Haberleri

        Perakende ve iletişim hareketine devam edecek mi?

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu İş Yatırım Araştırma Direktörü Emre Sezan oldu. Borsa İstanbul'da getirilmesi beklenen işlem vergisi ve son günlerdeki satışların ele alındığı programda Sezan, borsa şirketlerinin değerlerinden yola çıkarak endeksin bundan sonraki dönemdeki olası hareketlerini yorumladı. Borsanın önemli dayanaklarından olan yabancı yatırımcıların ne zaman ve nasıl borsadaki paylarını artıracaklarına yönelik fikirlerini paylaşan Sezan, bu durumun hangi şirket ve sektörler için olumlu olabileceğini değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 19:01 Güncelleme: 12.06.2024 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu İş Yatırım Araştırma Direktörü Emre Sezan oldu. Borsa İstanbul'da getirilmesi beklenen işlem vergisi ve son günlerdeki satışların ele alındığı programda Sezan, borsa şirketlerinin değerlerinden yola çıkarak endeksin bundan sonraki dönemdeki olası hareketlerini yorumladı. Borsanın önemli dayanaklarından olan yabancı yatırımcıların ne zaman ve nasıl borsadaki paylarını artıracaklarına yönelik fikirlerini paylaşan Sezan, bu durumun hangi şirket ve sektörler için olumlu olabileceğini değerlendirdi.

        HANGİ ŞİRKETLER ÖNE ÇIKAR?

        Uygulanan ve önümüzdeki dönem ekonomide yavaşlama öngören ekonomik programın şirket bilançolarını nasıl etkileyeceğini yorumlayan Sezan, hem yabancı girişi hem mevcut ekonomik gelişmelerin hangi şirketleri ön plana çıkarabileceğine dair tahminlerini aktardı.

        REKLAM

        NEDEN MODEL PORTFÖYDE BULUNUYORLAR?

        Sezan, demir çelik ve enerji başta olmak üzere emtia şirketlerindeki beklentisini dile getirirken havacılık şirketlerinin yüksek kar marjlarını sürdürüp sürdüremeyeceklerini perakende ve iletişim sektörlerinin borsanın yeni gözdeleri olarak yükselişlerine devam edip etmeyeceklerine dair merak edilenleri cevapladı. Bankacılık ve finans şirketlerindeki beklentilerini de dile getiren Sezan, İş Yatırım'ın model portföyünde bulunan şirketleri ve portföyde bulunma nedenlerini sıraladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Borsa İstanbul
        #turkcell
        #türk telekom
        #thy
        #Demir Çelik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        Çiçek: Diyalog süreci devam etmeli
        Çiçek: Diyalog süreci devam etmeli
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        ABD'den Rus filosuna karşı savaş gemisi
        ABD'den Rus filosuna karşı savaş gemisi
        Ambulansın önünü kesmişlerdi! Suç dosyası hiç şaşırtmadı!
        Ambulansın önünü kesmişlerdi! Suç dosyası hiç şaşırtmadı!
        12 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        12 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Sahnedeki zor anları
        Sahnedeki zor anları
        Minibüsüyle öğrenci taşıdığı üniversiteden 66 yaşında mezun oldu: Çok özeniyordum
        Minibüsüyle öğrenci taşıdığı üniversiteden 66 yaşında mezun oldu: Çok özeniyordum
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"