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        Haberler Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı yoluna devam etmektedir

        Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklama

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 19:34 Güncelleme: 12.06.2024 - 20:06
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir.

        Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır." ifadelerini kullandı.

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