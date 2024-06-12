Taylor Swift, sahnede eliyle burnunu temizlemek zorunda kaldı
Taylor Swift'in Edinburgh konserinde yaşanan bir ana ait video internette hızla yayıldı. Soğuk havada burnu akan Swift'in burnunu eliyle temizlediği görüntüye yorum yağdı
'Eras' adlı dünya turnesine devam eden Taylor Swift, İskoçya'daki hayranlarının karşısına çıktı. 34 yaşındaki ABD'li şarkıcı, Edinburgh'daki Murrayfield Stadyumu'nda verdiği konserde burnu akınca zor anlar yaşadı.
Isının 8 dereceye kadar düştüğü saatlerde konserine devam eden Taylor Swift, burnunun çok hızlı bir şekilde akmasına acil çözüm olarak elini kullandı.
Şarkıcı, burnunu eliyle temizledikten sonra, elini eteğine silerken kameralara yansıdı.