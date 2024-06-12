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        Haberler Gündem O anlar kameraya yansıdı! Rize'nin Güneysu ilçesinde balık tutarken ayıyla karşılaştılar!

        Balık tutarken ayıyla karşılaştılar; o anlar kamerada

        Rize'nin Güneysu ilçesinde iki kafadar ormanın içinde bulunan derede balık avlamaya gitti. Oltasını hazırlayan genç suyun içine bırakarak balığın oltaya vurmasını bekledi. İşte tam o esnada yukarıda beliren boz ayı tüm hesapları altüst etti. Kısa bir süre ayıyı bağırarak kaçırmaya çalışan Süleyman Arıcı ve Ümit Okul, daha sonra ise risk almayarak dere kenarından kaçarak uzaklaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 22:27 Güncelleme: 12.06.2024 - 22:46
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        Balık tutarken ayıyla karşılaştılar
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        Rize'nin Güneysu ilçesinde Süleyman Arıcı, arkadaşı Ümit Okul ile dere kenarında balık tutarken ayıyla karşılaştı. Bağırarak ayıyı kaçırmaya çalışan 2 arkadaşın panik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        BOZ AYIYI FARK ETTİ

        Güneysu ilçesinde balık tutmak için dere kenarına giden Süleyman Arıcı ve arkadaşı Ümit Okul, oltalarını atıp, beklemeye başladı. Derede balık tuttukları esnada derenin üst kısımda sesler duyan 2 arkadaş, balık avlamaya çalışan bir boz ayıyı fark etti.

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        BAĞIRARAK KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR

        Arkadaşların bağırarak kaçırmaya çalıştıkları ayı bir süre bekledikten sonra ormanlık alana girip, gözden kayboldu. Balık avlarken karşılaştıkları ayıyı uzaklaştırmaya çalışan arkadaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Görüntülerde; Ümit Okul'un balık tutarken boz ayının derede gezindiği, 2 arkadaşın bağırarak ayıyı kaçırmaya çalıştığı anlar yer aldı

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güneysu
        #Süleyman Arıcı
        #Ümit Okul
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