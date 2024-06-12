Balık tutarken ayıyla karşılaştılar; o anlar kamerada Rize'nin Güneysu ilçesinde iki kafadar ormanın içinde bulunan derede balık avlamaya gitti. Oltasını hazırlayan genç suyun içine bırakarak balığın oltaya vurmasını bekledi. İşte tam o esnada yukarıda beliren boz ayı tüm hesapları altüst etti. Kısa bir süre ayıyı bağırarak kaçırmaya çalışan Süleyman Arıcı ve Ümit Okul, daha sonra ise risk almayarak dere kenarından kaçarak uzaklaştı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 12.06.2024 - 22:27 Güncelleme: 12.06.2024 - 22:46 facebook

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