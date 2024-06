Mesut Yar, Habertürk TV'de 'Gece Hattı'na başlama hikâyesini anlattı: "Günlük dergi fikri aklımı çeldi"

Usta isim Mesut Yar, ekran yolculuğuna Habertürk TV'de Gece Hattı programıyla devam ediyor. Programın formatı için "Gerçekten hibrit model, yani çok denenmeyen bana göre günlük dergi çıkarıyoruz şu anda. O günlük dergi fikri benim aklımı çeldi" diyen Yar, mesleki kazanımı için de "Toplum dahiyle deli arasında bir yerde gördü beni. Orada abileştirdi. Şimdi artık sıfatım ‘ağabey’, Mesut ağabey. Yani 70 yaşında bir insan da ‘Mesut ağabey’ diyor, 25 yaşında bir genç de. Sonuçta o ‘ağabeylik’ o madalyonla birlikte oturdu." ifadelerini kullandı.

• Mesleki olarak baktığımızda tavsiye niteliğinde olacak… Bir televizyon yapımında ve sunucusunda hangi özellikler olmalı? Bir programın 'tutması' için belirleyici olan nedir? Vallahi bu iş ciddi bir şekilde mühendislik kabiliyeti, çok net söyleyeyim. Yani eğer bu sektörün içine girdiyseniz kamerayı bilmek zorundasınız. Montaj, kurgu artık aklınıza gelebilecek her şey ve tüm bu dalların içerisinde çalışmış olmanız gerekiyor. Genel müdürlük yapmış olmak zorundasınız. Araştırma bölümüyle, planlama bölümüyle çok iyi ilişkilerinizin olması lâzım. Eee televizyon bir yandan da bir endüstri, marketingde iyi olmanız lâzım. Aynı zamanda işin PR'ını bilmeniz lâzım. İşte haberin yazılım biçimi, editoryali vesairesi... Yani aslında 40 yıl böyle kavga dövüşle geçiyor. Ve sonuç itibarıyla mutlaka bir reçete çıkıyor. Herkesin bir reçetesi var. Herkesin mutlak bir doğrusu olabilir mi? Hayır ama doğrunun bir tane olduğuna inanıyoruz. Doğruya giden farklı yollar var. Ben açıkçası çok şükür bugüne kadar hiç toslamadım. Yani bizi buradan çıkarman çok zor, dedikleri yerlere bayılıyorum. Özellikle öyle yerleri seçiyorum ki “bakın bakalım zor mu, kolay mı?” diye. Bir önceki için işim beş sene ortak bir hem ana akım kanalda hem de bir haber kanalında... Yani tematik bir ana akımı birleştirip 3 saatliğine götürüyorsunuz. Hiç kolay bir şey değil. Bir tanesi mavi yakalılar için, bir tanesi beyaz yakalılar için. O zaman ister istemez bir alfabe gelişiyor. Onu kullanmaya çalışıyorsunuz ve bir dönem sonra insanlar ikna oluyorlar, o alfabeyle cümle çıkarabileceklerine. Onun karşılığı da bir alkış, alkışın karşılığında biz de işte hani ne diyelim istatistiki rakamlar. Onlara reyting diyoruz.

Ajda’ya birinci sorum; böyle yaşamak zor değil mi? Yani hakikaten çok zor bir hayat. Her şeyi milimetrik yaşamak, çok ölçülü bir kadındır. İnanılmaz bir hanımefendi ve ev sahibidir. Evde bambaşka bir kadın ama orada da milimetrik yaşıyor. Yani hayatını böyle milimlere bölüp yaşamak durumunda ve bu kendi seçimi. “Bu seçim olmasaydı B şıkkı olsaydı, B şıkkını tercih eder miydin?” diye sorardım. Tarkan'a “Bu kadar saklı gizli kendini bu kadar geride tutsalar, bu kadar izole olarak, o kalplere nasıl o yuvaları kurdun be kardeşim” diye sorardım. Cumhurbaşkanına sadece şey yani hani ne içtiğini biz işte muhalif gazetecilerden ya da tırnak içerisinde yandaşlarını muhalif gazetecilerden öğreniyoruz ya, öyle değil de “Yani gerçekten neyi özledin?” Hani çünkü neredeyse aynı toprakların çocuklarıyız. Ben Feriköy, o Kasımpaşa çok birbirine yakın. Yüksek ihtimalle hani bir kuşak altındayım ama aynı şeyleri yaşadık. Yani gerçekten “Dışarıda halktan birini tercih edin. Onunla oturduğunuzda ne söylerdiniz masaya?” ya da “Gerçekten mutlu musunuz cumhurbaşkanı olmaktan?” diye sorardım. Yani insan bazen hani seçilmekten çok mutlu olmuyor. Siyaset bunu öğretti bana.

Açıldı... Yani bir anda yoksulluk, bakın çok önemli. Yoksunluk ve yoksulluk insana çok acayip kapılar açabilir ama bunun içinde olduğunuzun farkında olmanız gerekiyor. Kendinize acımanız değil. “Ya yoksulum ben bittim. Bir an önce yırtmak durumundayım” değil. “Yoksulum ben. Bunu yerine koyabilecek bir şey bulabilir miyim?” İşte o araştırma mantığıyla arkeolojiyi, arkeolojiden sonra zaten yani akademik kariyer yaparken bir yandan da artık başlamıştı gazetecilik. Orada önemli bir şey yok. Ya bir adam benim hayata bakış açımı değiştirdi. Amfiye girerken “efendiler” diye hitap ederdi. Nur içinde yatsın Prof. Güven Arsebük... Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sosyal antropoloğudur. Dedi ki; “bu kapıdan içeri girerken bütün inançlarınızı, inandığınız her gerçeği dışarıda bırakın. Çünkü size yepyeni bir şey öğreteceğiz.” Hakikaten de bakınca 360 derece görme duygusunu orada öğrendiğim, fotoğrafik hafızayı orada öğrendim. Söz uçar, yazı kalır, orada öğrendim. Hızlı hareket etme, pratik düşünme, yani çanak çömlekten tadarak tarih çıkarabilme meselesini orada öğrendim, öğrendim de öğrendim. Bunun yanında medyada bir arada gidince hep ortaya böyle değişik bir adam çıktı. Delilik yani kolay kolay oluşmuyor.

• 2024 Yerel Seçimleri'nde Datça Belediye Başkanlığı için aday oldunuz. Bu nasıl bir deneyim oldu? Bu da sizin için bir “delilik” miydi? Bir daha aday olmak ister misiniz?

Destekleyenlere bakarsanız resmi olmayan sonuçlarda yüzde 12, yüzde 13 bir oy aldık ki, çok düşük bir katılım vardı Datça'da. Bu çok önemli, 11 partiyi geride bıraktık mesela. Yani siz hepiniz, ben tek diyerek bağımsız aday olarak girdim. Şimdi orada başka bir şey vardı. Aile 27 yıldır Datça'ya gidip geliyor. Ben Can Baba'nın zamanında, Can Yücel'in yine bir belgeselini çekmek için gitmiştim. O dönemde kaldım orada. Çok keyifli bir kasaba, “emekli olursam giderim, buraya yerleşirim” diyeceğim bir kasabaydı. Zaman içerisinde çok değişti tabii. Yani bir dönüşüme uğradı. Bu normal. Özellikle pandemide müthiş bir yığılım oldu. Fakat giderek Datça kendi kimliğini kaybetti. Yani hani başka türlü bir şey, benim istediğim kimliğinden çıktı. Başka türlü bir yere dönüştü. Elektrik yok, su yok, altyapı yok, yol yok, yok da yok ama bir sürü emekli var hayatını orada geçirmek durumunda olan. Fiyatlar pahalı, yani denizler mavi bayraklarını yitiriyorlar. Bir şekilde elinin altında bastığı her yer tarih ama daha UNESCO'ya başvurmamış bir kasabadan söz ediyoruz. Ve kasabanın yarısı “bırak dağınık kalsın” diyor. Yani buraya kimse ulaşmasın ama bir ada değil ki. Yani burayı sizden 2500 sene önce aday yapmaya çalışan ciddi bir medeniyet olmuş. Onlar bile becerememişler. Yani adalı gibi yaşayamazsın. Ya da ben buraya geldim, kondum. Benden sonra tufan diyemezsin. Başka kimse gelmesin diyemezsin. Büyüyecek. Hayatın şeyinde var bu. Yani hani evren de büyüyor ya Datça'da büyüyecek ama bunu nitelikli bir şekilde büyütmek gerekiyordu. Biz bu yüzden bir STK fikri oluşturmuştuk arkadaşlarımla. Yine ben deli olarak önü çektim. Benim arkadaşlarım da benim deliliğimi bildiği için, şuraları düzeltiriz diye düşündük. Ne yaparız? Kamuyla anlaşırız bilmem ne olur. Buraya bir asfalt olur, belki şehre güzel bir film gelir. Ne bileyim yani. Falan filan bu tiplerle yola çıkmıştık. Çok da bu uluslararası ilişkiler meselesini de halletmiştik. Bayağı yol alırken işte o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel'den böyle bir teklif geldi. Hani yerde belirtmedi Sayın Özel. Biz dedik ki yani madem olacaksa Datça olsun. Ya seçmeseydim arkadaş, seçseydim şimdi Şişli’den çıkmıştım yani. Gittim Datça’nın 13 – 14 aday adayı var. Çok zor bir süreçti. O süreç politikanın bana aslında şöyle bir şey olduğunu öğretti; biz hep politikacılara gider yapıyoruz ya. Yani benim bir dünya görüşüm var. Bu dünya görüşünü ben pusulama yansıttım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde benim bir dünya görüşüm değil, gayet net. Yani benim dünya görüşüm hakikaten ütopik bir şeye inanan bir adamım. Yani en sağdakini de kendi tarafına çekebilecek, en soldakini de kendi tarafına çekebilecek ütopik bir dünyam var benim. Ama o ütopik dünya aynı zamanda kendini geliştirebilir, inovasyona açık bir dünya. Yani gerçekten bir Mavi Datça'dan, Yeşil Datça'dan bahsedeceksek böyle bir şey olmalıydı zaten. Neyse sonra ben çıktım bağımsız aday olarak koydum. Sevilmedim doğal olarak. Çünkü partili değilim, parti üyesi değilim. Fakat parti üyelerinin hepsiyle kankayız. “Mesut Bey fotoğraf çektirebilir miyiz? Aaa Mesut Yar değil mi o?” birlikte yani sonra o kanka olduğunuz insanların siz bağımsız aday çıktığınızda “Oy bölüyorsun sen” gibi bölücü bilmem ne diye size hani lafla tokat atması çok eğlenceli şeylerdi. Ama bu işe mutlu ve güzel günlere inanan 2 bin küsür insan vardı orada. Ve onunla biz çok yol aldık. Yani özellikle devam edecek bu benim Datça sevdam, bu belediye başkanlığıyla sınırlı değil. Çünkü ben sadece kampanyada. Belediye başkanlığında yapamayacağım çok kadar çok şey yaptım. Datça için yollar yapıldı. Yani gibi dağ tepe dolaştım. Su şebekeleri yapıldı, şimdi jeneratörler gelmiş. Yani bunların hepsini kampanya döneminde yaptım. Ve bunu yaparken de büyük keyif aldım. Yani siyaset şu değil; bir adamın fikriyle orantılı bir şekilde yürüyüp orantısız bir sonuca ulaşmak değil. Siyaset şu; siyasilerin hiçbiri kötü değil. Bakın kötü olan maalesef bizleriz. Yani o siyasileri yön gösteren millet diyebilirsiniz, halk diyebilirsiniz, topluluk, ulus, artık neyse o kavramın adı. Onlar kötü olan. Onlar siyasetçileri istediği yere çekmeye çalışıyorlar. Ya yok ben oraya gelmeyeyim. Ben bunu almayayım dediğiniz zaman ya öteki oluyorsunuz, ya öcü oluyorsunuz, ya bölücü oluyorsunuz ya başka bir şey oluyorsunuz. Yani oy bölücü diyorum tabii öteki türlü hiç anlamam bile. Ve fakat o zaman düşünüyorsunuz, aslında sizin tırnak içerisinde bilendiğiniz, küfrettiğiniz, yükseldiğiniz siyasetçinin hiçbir suçu yok ya. Vallahi yok.