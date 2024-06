Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Amasya Tamimi'nin yıl dönümü töreninde konuştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ortak değerimiz olan ve bugün asırlık bir çınara dönüşmüş bulunan Cumhuriyet'imizin birikimleri üzerinde yeni bir yüzyıla hep birlikte yürüyoruz. Tarihimizden aldığımız şuurla öz güvenle nasıl geçmişte bu emperyalist oyunları bozduysak bugün de yarın da bozmaya devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz, Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında geldiği kentte beraberinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ile Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişinde karşılandığı Cülüs Tepe'den başlayan "Atatürk ve Bayrağa Saygı" yürüyüşüne katılarak Yavuz Selim Meydanı'na yürüdü.

- "Ülkemizi çok daha müreffeh ve her alanda bağımsız hale getirmek için çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük ve güçlü Türkiye yolunda önümüze çıkarılan engelleri, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Milli Mücadele'deki o şuurla aşmaya devam ediyoruz. Emperyalist saldıralar sadece geçmişte yaşanmadı maalesef bugün de Gazze'den Afrika'ya, Asya'ya, dünyanın birçok bölgesinde emperyalist güçlerin kurdukları oyunları, sergiledikleri tutumları hep birlikte görüyoruz. Tarihimizden aldığımız şuurla, öz güvenle nasıl geçmişte bu emperyalist oyunları bozduysak bugün de yarın da bozmaya devam edeceğiz. Ülkemizi çok daha güçlü, müreffeh ve her alanda bağımsız hale getirmek için çalışıyoruz. Ortak değerimiz olan ve bugün asırlık bir çınara dönüşmüş bulunan Cumhuriyet'imizin birikimleri üzerinde yeni bir yüzyıla hep birlikte yürüyoruz. Türkiye Yüzyılı olarak sembolleştirdiğimiz yeni dönemde hedefimiz, her alanda daha gelişmiş, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'dir. Merkez ülke Türkiye etrafında bir barış, istikrar ve refah kuşağı tesis etmektir. İman varsa, irade varsa, Allah'ın izniyle imkan da vardır. Biz her zaman buna inanıyoruz. Ecdadımızın onca imkansızlıklar içinde kurtardığı bu aziz vatanı 21. yüzyılın parlayan yıldızı olarak yükseltmek boynumuzun borcudur."