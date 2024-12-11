'Meslek okullarına kayıtlarda yüzde 15'lik artış yaşanıyor'

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, meslek okullarına kayıtlarda yüzde 15'lik artış yaşandığını belirterek, "Bu bizim için mutluluk verici bir durum" dedi.

Samsun Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından okul ve kurumlarda, mesleki ve teknik eğitime yönelik verimliliğin ve kalitenin artırılması, sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması amacıyla 'Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi' kapsamında 'Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Çalıştayı' düzenlendi. Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen çalıştaya; Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, KOSGEB İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

'YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYİ DE ÖNEMLİ BİR ŞEKİLDE ELE ALIMALI' Programda konuşan Başkan Demirli, "Eğitim, istihdam ve üretim süreci son derece önemli. Bu noktada göstergelere baktığımızda; yüzde 15 oranında bir artış olduğunu görüyoruz öğrenci kayıtlarımızda. Bunların büyük bir kısmı da nitelikli noktada ifade edebileceğimiz, gerçek manada hem mesleki-fiziksel beceriler hem de akademik becerileri harmanlayan, bünyesinde barındıran bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu ifade edebiliriz. Tabii sosyal ve ekonomik olarak kalkınmada lokomotif rolde olan mesleki ve teknik eğitim alanı sadece ortaöğretim düzeyinde değil ya da yaygın eğitim düzeyinde değil, yükseköğretim düzeyinde de önemli bir şekilde ele alınmalıdır" dedi.

'OLUMSUZ ALGIYI YIKMAK ÇOK KOLAY OLMADI' Meslek okullarına öğrenci kayıtlarının yüzde 15 arttığını belirten Demirli, "Bizlerin akademik eğitimlerin yanı sıra mesleki ve teknik eğitimlere yapmış olduğumuz yatırımların doğrudan ülkemizin kalkınmasına, bölgesel ve dünyada küresel bir güç olmasında katkısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bakanlık olarak da son yıllarda bizler bu manada önemli çalışmalara imza atmaya gayret ettik. Tabii zorlu, meşakkatli bir durum. Hele ki meslek ve teknik eğitim alanının üzerindeki o olumsuz algıyı yıkmak çok kolay olmadı. Şu an ibreler bu noktada meslek ve teknik eğitim alanına doğru yönelmiş durumda. Bu bizim için mutluluk verici bir durum. Tabii burada yapılan politikalar, alınan kararlar, üst politika belgelerinin bir vizyon oluşturması, bir yol haritası çizmesi açısından son derece önemi var. Fakat bunların sahada icraya dökülmesi ve o amaca uygun işler hale getirilmesi de siz değerli meslektaşlarımızın katkılarıyla söz konusudur" diye konuştu.

'İKİ 'V' ÖNEMLİ, BUNLAR 'VALİ' VE 'VELİ'DİR' Cihad Demirli, "Güçlü bir gelecek için bizim tüm paydaşlarla birlikte 'mesleki eğitim güçlenirse, Türkiye güçlenir' diyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde olduğu gibi mesleki eğitimde de iki 'V'nin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar, 'vali' ve 'veli'dir. Eğer eğitim kurumlarımıza valilerimiz ve velilerimiz sahip çıkarsa ki ilin eğitim noktasındaki tüm dinamitlerini devreye sokacak ve hayat bulacak iki 'V'den bahsediyoruz, başarıyla iyi örneklerin Samsun'da da hayata geçireceğini düşünüyorum. Samsun, birçok noktada iyi örneklere zaten öncülük etmiş bir ilimiz. Burada da bu çalıştayla birlikte bunu bir kez daha görüyoruz ve müşahede ediyoruz ki bu noktada da yerelde, ilde, bölgesel ihtisaslaşma çalışmalarında ve ilin ihtiyacına ve dinamiklerine uygun bir şekilde ilin öncüleriyle birlikte hareket edildiğinde, başarılı modellerin hayata geçirileceğine yönelik inancımız tamdır" dedi.