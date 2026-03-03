Asarcık Kaymakamı Korkmaz, Yatılı Bölge Ortaokulu'nda iftar programına katıldı

Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, Asarcık Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen iftar programında öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Korkmaz, ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen programda birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.





Eğitim camiasının dayanışma içerisinde hareket etmesinin önem taşıdığını belirten Korkmaz, öğrencilerle sohbet ederek talep ve düşüncelerini dinledi.



Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil de katıldı.









