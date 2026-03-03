Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi güvenlik kamerasında

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 16:49 Güncelleme:
        M.I. idaresindeki 55 RY 872 plakalı araç, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

        Sürüklenen araç, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin binasına çarparak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaza nedeniyle araçta ve eğitim merkezinde hasar oluştu.

        Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

