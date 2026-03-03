Samsun'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi güvenlik kamerasında

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. M.I. idaresindeki 55 RY 872 plakalı araç, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen araç, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin binasına çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle araçta ve eğitim merkezinde hasar oluştu. Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

