Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Havza'da pazar denetimi yapıldı

        Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 16:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da pazar denetimi yapıldı

        Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini artırdı.

        Zabıta ekipleri, ilçede salı günleri kurulan Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri'ndeki sebze pazarında fiyat etiketi ve alan düzeni denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde esnafa gerekli uyarılar yapılırken, tezgahlarda kullanılmak üzere fiyat etiketleri dağıtıldı.

        Denetimlerde pazarcı esnafının kendilerine ayrılan alanın dışına taşmaması, geçiş yollarını kapatmaması ve fiyat etiketlerini mevzuata uygun şekilde, ürünlerin üzerinde görünür biçimde bulundurması gerektiği hatırlatıldı.

        Belediye yetkilileri, denetimlerin ramazan ayı boyunca aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        15 yaşındaki Fatih'in katiline 12 yıl ceza!
        15 yaşındaki Fatih'in katiline 12 yıl ceza!
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Asker eğlencesinde facia! Araçtan düştü!
        Asker eğlencesinde facia! Araçtan düştü!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi

        Benzer Haberler

        ÇTB'den Ramazan'da bin aileye destek
        ÇTB'den Ramazan'da bin aileye destek
        Yeni transfer Assoumou en az 8 hafta yok Samsunspor'un kanatları kırık
        Yeni transfer Assoumou en az 8 hafta yok Samsunspor'un kanatları kırık
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
        Samsun'da otomobil alevlere teslim oldu
        Samsun'da otomobil alevlere teslim oldu
        Şehidin resmini grafiti yapan gence Başkan Doğan'dan hediye
        Şehidin resmini grafiti yapan gence Başkan Doğan'dan hediye
        Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesinde öğrencilere iftarlık lokma ikramı
        Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesinde öğrencilere iftarlık lokma ikramı