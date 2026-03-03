Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsunspor'da bu sezon yaklaşık 17 milyon avro zarar bekleniyor

        Samsunspor Kulübü Mali İşler Direktörü Koray Yalçın, sezonu 17 milyon avro civarında zararla kapatmayı öngördüklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 18:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor'da bu sezon yaklaşık 17 milyon avro zarar bekleniyor

        Samsunspor Kulübü Mali İşler Direktörü Koray Yalçın, sezonu 17 milyon avro civarında zararla kapatmayı öngördüklerini söyledi.

        Yalçın, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor'un mali disiplin açısından bir sorun yaşamadığını dile getirdi.

        Samsunspor'un bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde yer aldığı için UEFA'nın gözlem sürecinden geçtiğine işaret eden Yalçın, mali süreçle ilgili sıkıntı olması halinde UEFA tarafından çeşitli yaptırımlara maruz kalınacağının altını çizdi.

        Finansal anlamda yapılan hataların bedelinin sportif olarak ödendiğini belirten Kolay Yalçın, "UEFA müsabakalarından men, kadro kısıtlaması, transfer yasağı veya para cezası gibi birçok yaptırımla karşılaşmak mümkün. Kulüp ödeme zorluğu yaşamıyor. Bu anlamda mali sıkıntı bulunmuyor ancak geleceği birlikte inşa edebilmek ve kamuoyunu aydınlatmak adına ifade etmek gerekiyor ki kulüp zarar ediyor. UEFA kuralları gereği 3 yıl üst üste edilebilecek toplam zarar 5 milyon avro ile sınırlı. Çeşitli istisnalarla bu rakam maksimum 30 milyon avroya çıkabiliyor. Bu sınırın aşılması halinde yaptırımlar devreye giriyor." ifadelerini kullandı.

        Geçmiş yıllarda mali disiplin nedeniyle Türk kulüplerinin UEFA tarafından yaptırımla karşılaştığını hatırlatan Yalçın, şöyle devam etti:

        "Bu yaptırımların tamamı finansal kriterlere uyumsuzlukla ilgiliydi. Avrupa kupalarına katılım sağlayacak, geleceğin Samsunspor'unu inşa edebilmek ve yakalanan başarıyı sürdürülebilir kılabilmek için mali yapının da düzeltilmesi gerekiyor. Sadece ödeme güçlüğü yaşamamak yeterli değil, zararı kademeli olarak kara ya da en azından başa baş noktasına çekmek şart. Aksi halde sportif olarak hak kazanılsa dahi UEFA'dan men edilme riski bulunuyor. Bu sezonun yaklaşık 16-17 milyon avro zararla kapanması öngörülüyor. Önceki yıllarda da benzer zararlar söz konusuydu. Süper Lig'e yükseldikten sonra zarar her yıl kademeli olarak azaltılsa da kulüp hala zarar ediyor. Herhangi bir kuruma borç bulunmuyor ancak borcun olmaması zarar edilmediği anlamına da gelmiyor. Kazanılandan daha fazla harcama yapıldığı için zarar oluşuyor ve bu fark başkanın cebinden karşılanıyor."

        Koray Yalçın, stadın yüzde 100 doluluğa ulaşmasının ciddi gelir anlamı taşıdığını vurgulayarak, "Gişe gelirleri, yayın gelirlerine yakın seviyelere gelebiliyor. Örneğin Göztepe bu kalemde 5-6 milyon avro seviyelerine ulaşabiliyor. 3 yıl sonunda UEFA'ya katılım gösterememe gibi bir tablo öngörülmüyor ancak mevcut mali yapının özellikle oyuncu satışlarıyla düzeltilmesi gerektiği açık. Vergi yükünün arttığı ortamda oyuncu ve ücret giderleri önemli bir kalem oluşturuyor. Bu giderlere katlanabilmenin yolu transfer gelirlerini artırmaktan geçiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        Altında düşüş
        Altında düşüş
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Rusya'dan nükleer uyarı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler

        Benzer Haberler

        Öğretmen cinayetine tepki
        Öğretmen cinayetine tepki
        Samsun'da jandarma uyuşturucu ve kaçak ürün ele geçirdi
        Samsun'da jandarma uyuşturucu ve kaçak ürün ele geçirdi
        Çarşamba'da hayvanlara 160 bin aşılama yapıldı
        Çarşamba'da hayvanlara 160 bin aşılama yapıldı
        Samsun'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi güvenlik kamerası...
        Samsun'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi güvenlik kamerası...
        Çarşamba Ovası meyvede zirvede
        Çarşamba Ovası meyvede zirvede
        Bafra'da kaçak tütün ve makaron operasyonu
        Bafra'da kaçak tütün ve makaron operasyonu