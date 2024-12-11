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        Samsun'da park halindeki araçta yangın sonucu hasar oluştu

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde park halindeki araçta yangın sonucu hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 14:20 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:24
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        Samsun'da park halindeki araçta yangın sonucu hasar oluştu
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde park halindeki araçta yangın sonucu hasar meydana geldi.

        Alınan bilgiye göre, Erel Sokak'ta park halindeki 55 AEC 962 plakalı otomobilin motor bölümünden duman çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi.

        Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.

        Yangın sonucu araçta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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