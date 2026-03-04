Salıpazarı'nda şehit aileleri, gaziler ile öksüz ve yetim çocuklar iftar sofrasında buluştu

Salıpazarı ilçesinde şehit aileleri, gaziler ile öksüz ve yetim çocuklar onuruna iftar programı düzenlendi.



Programda konuşan Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen buluşmada birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığını belirtti.



Devletin her zaman şehit yakınlarının, gazilerin ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduğunu dile getiren Beyazıt, "Gönül soframızda paylaşılan her lokma, kardeşliğimizi ve güçlü bağlarımızı bir kez daha pekiştirdi." ifadesini kullandı.



Şehit ailelerine ve gazilere minnet ve şükran duygularını ileten Beyazıt, kapılarının ve gönüllerinin her daim açık olduğunu kaydetti.







