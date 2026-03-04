Canlı
        Havza'da ramazan pidesine gramaj denetimi

        Havza'da ramazan pidesine gramaj denetimi

        Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 16:54
        Denetimlerde çalışanların hijyen kurallarına uyup uymadığı, un depoları ve hamur imalathanelerinin temizliği ile pide gramajları kontrol edildi. Yapılan tartımlarda pidelerin büyük bölümünün tarifede belirtilen 320 gramın üzerinde olduğu gözlendi.

        Fırıncı esnafı Bülent Yılmaz, temizlik ve gramaj konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirterek, vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Belediyeden yapılan açıklamada, ramazan pidesinin hijyenik ve sağlık kurallarına uygun şekilde vatandaşlara ulaştırılması için denetimlerin süreceği bildirildi.



