Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da kümes ve kayalıklarda uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen operasyonda, kümes ile kayalıklarda uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Samsun'da kümes ve kayalıklarda uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen operasyonda, kümes ile kayalıklarda uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavak'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde arama yapan ekipler, kuş beslendiği belirlenen kümes ile kayalıklara gizlenmiş 1362 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

