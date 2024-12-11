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        Sakarya Samsunlular Derneğinden kırsal mahallelerdeki öğrencilere giyim yardımı

        Sakarya Samsunlular Derneğince, "Gurbetten Sılaya Çocuklar Üşümesin Projesi" kapsamında Vezirköprü'deki kırsal mahallelerde bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:36 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:37
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        Sakarya Samsunlular Derneğinden kırsal mahallelerdeki öğrencilere giyim yardımı
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        Sakarya Samsunlular Derneğince, "Gurbetten Sılaya Çocuklar Üşümesin Projesi" kapsamında Vezirköprü'deki kırsal mahallelerde bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı yapıldı.

        Sakarya Samsunlular Derneği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen dört kırsal mahallede okuyan öğrencilere kıyafet yardımı gerçekleştirdi.

        Kuruçay İlkokulu, Karaköy İlkokulu, Avdan İlkokulu ve Meşeli İlkokulu'nu ziyaret eden dernek yetkilileri, 155 çocuğa mont, bot, bere ve çorap hediye etti, montların cebine de harçlık koydu.

        Dernek başkanı Adnan Pala, dernek olarak kırsal bölgedeki ilkokulları ziyaret ettiklerini anlatarak, "Çocuklarımıza hediyeler getirdik. İyi günlerde giyinsinler, giyindikçe bizleri hatırlasınlar. İnşallah bütün çocuklarımız okusun ve devletine, milletine hayırlı bireyler olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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