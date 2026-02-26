UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmalarından Samsunspor-Shkendija maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs Hakemler: Simone Sozza, Davide Imperiale, Alessio Berti (İtalya) Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Assoumou, Holse, Moundilmadji, Ndiaye Shkendija: Gaye, Trumçi, Fetai, Meliqi, Webster, Ismai, Zejnullai, Spahiu, Tamba, Latifi, Moubeti

