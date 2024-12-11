Samsun'da 113 sikke ele geçirildi

Ekipler, şüphelilerin araçlarında yaptıkları aramada, çeşitli dönemlere ait 113 sikke ve 3 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, A.E. (25) ve E.Ö'nün (50) tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

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