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        Haberler Gündem Anne ve babasını darp etti! Pompalı tüfekle polise direndi - Güncel haberler

        Anne ve babasını darp etti! Pompalı tüfekle polise direndi

        Elazığ'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İ.E., tartıştığı anne ve babasını darp edip, evin perdelerini de ateşe verdi. Polis ekiplerine pompalı tüfekle direnen İ.E., ikna çabasıyla teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 01:54 Güncelleme: 13.06.2024 - 01:54
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        Anne ve babasını darp etti! Pompalı tüfekle polise direndi
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        Olay, akşam saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre psikolojik sorunları olan İ.E., anne ve babasının oturduğu eve gelerek, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Anne ve babasını darp ederek dışarı çıkaran İ.E., mobilyaların bir kısmını 3’üncü kattaki evin balkonundan atarak, yatak odasındaki perdeleri de ateşe verdi.

        İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplere evdeki pompalı tüfekle direnen İ.E., itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesine izin verdi. Yangın kısa sürede söndürülürken, polis ekiplerinin çabasıyla bir süre sonra ikna olan İ.E., teslim oldu. Anne ve babası ise olay yerindeki sağlık ekiplerince tedavi edildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatılırken, gözaltına alınan İ.E.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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