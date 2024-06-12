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        Haberler Sağlık Bu belirtilere dikkat: Apandisit belirtileri nasıl anlaşılır, ne zaman doktora gidilmeli? | Sağlık Haberleri

        Bu 10 belirti kırmızı alarm yakıyor: Apandisit belirtileri nasıl anlaşılır, ne zaman doktora gidilmeli?

        Apandisit, ciddi komplikasyonlara yol açabilecek bir sağlık sorunudur ve erken teşhis hayati önem taşır. Karın bölgesinde ani ve şiddetli ağrı, mide bulantısı ve iştah kaybı gibi belirtiler kırmızı alarm verebilir. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 18:00 Güncelleme: 12.06.2024 - 01:59
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        Apandisit, aniden gelişen ve tedavi edilmediğinde ciddi sonuçlar doğurabilen bir sağlık sorunudur. Özellikle karın bölgesinde şiddetli ağrı ve hassasiyet gibi belirtilerle kendini belli eden bu rahatsızlık, acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Peki ne zaman doktora gitmeniz gerekir? İşte detaylar!

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        YAYGIN BELİRTİLERİN FARKINDA OLMAK

        En yaygın belirti; alt sağ göbeğin civarında yayılan ya da değişen, göbek deliği yakınında hissedilen hafif karın ağrısıdır. Çok yaygın olmayan diğer belirtiler de vardır. Bunlardan bazıları sizde varsa doktora ya da hastaneye gitmenizin vakti gelmiş olabilir.

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        Daha az yaygın olan bazı belirtiler şunlardır:

        İdrar sırasında ağrı

        Karın ağrısı başlamadan önce kusma

        Rektumda, sırtta, karnın üstünde ya da altında keskin ya da hafif ağrı

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        KARIN AĞRISINI ÖNEMSEYİN

        Apandis, yetişkinlerin çoğunda genellikle göbek deliğiyle kalça kemiği arasındaki mesafenin üçte birinde, karnın sağ alt tarafındadır. Hamile kadınlarda bu bölge farklı olabilir. Ağrının ilerlediği yolu gözlemek önemlidir.

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        Keskin ağrı, belirtiler başladıktan 12-24 saat sonra doğrudan göbek deliğinden apandis üstündeki bölgeye geçebilir. Ağrıda böyle belirgin bir ilerleme fark ederseniz doğruca acil servise gitmelisiniz.

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        KARNINIZA BASTIRIN

        Dokunduğunuzda bile çok acı hissediyorsanız (özellikle alt, sağ kısımda) acil servise gitmeyi düşünün. Bastırdığınızda karnının alt tarafında hassasiyet de hissedebilirsiniz. Hassasiyete tepki olup olmadığına bakmanız gerekir. Karnın sağ alt bölgesine bastırıp eliniai hızlıca geri çektiğinizde keskin bir ağrı hissediyorsanız bu, apandis iltihabının olduğunu ve tıbbi yardım alman gerektiğini gösterir.

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        KARNINIZA BİR SERTLİK OLUP OLMADIĞINA BAKIN

        Karnınızda olağan dışı bir sertlik olup olmadığına bakın. Eğer varsa apandisiniz şişmiş olabilir ve bu apandis iltihabının göstergesi olabilir. Ama her ağrı apandis ağrısı değildir. Karnınızda ağrı var ama iştah kaybı ve mide bulantınız yoksa bu apandis iltihabı olmayabilir. Üç günden uzun süren ağrılarda mutlaka acile gözükmeniz gerekir.

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        AYAĞA KALKMAYA VE YÜRÜMEYE ÇALIŞIN

        Şiddetli ağrıdan dolayı yürüyemiyorsanız apandis iltihabınız olabilir. Derhâl acil bakım almanız gerekse de herhangi bir tarafının üzerine yatıp cenin pozisyonu alarak ağrıyı azaltabilirsiniz.

        Kaynak: WikiHow

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