KARNINIZA BİR SERTLİK OLUP OLMADIĞINA BAKIN

Karnınızda olağan dışı bir sertlik olup olmadığına bakın. Eğer varsa apandisiniz şişmiş olabilir ve bu apandis iltihabının göstergesi olabilir. Ama her ağrı apandis ağrısı değildir. Karnınızda ağrı var ama iştah kaybı ve mide bulantınız yoksa bu apandis iltihabı olmayabilir. Üç günden uzun süren ağrılarda mutlaka acile gözükmeniz gerekir.