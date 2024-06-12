İsrail, Filistinli mahkumun naaşını "Hamas ile pazarlık kozu" için ailesine vermiyor

İsrail devleti, nisan ayında hayatını kaybeden Filistinli mahkum Walid Daqqa'nın naaşını "gelecekte Hamas'la yapılacak esir takası anlaşmasında pazarlık kozu olarak kullanmak için" ailesine iade edilmemesi için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

İsrail'deki Haaretz gazetesinin haberine göre, başvuru, Daqqa'nın ailesi adına Adalah insan hakları örgütünce Yüksek Mahkeme'ye sunulan ve ölen mahkumun cenazesinin defnedilmek üzere iade edilmesi talep edilen dilekçenin ardından geldi.

Güvenlik Kabinesi'nde onaylanan mahkumun naaşının ailesine iade edilmemesi kararı çerçevesinde Mahkeme'ye yapılan başvuru, İsrail vatandaşı bir mahkumun naaşının alıkonulmasının hak ihlali anlamına geldiği ve yasal izin olmadan yapıldığı vurgulandığı dilekçeyi engellemeyi amaçlıyor.

REKLAM Konuya ilişkin duruşmanın yarın yapılması beklenirken, Daqqa'nın naaşının ailesine teslim edilmemesi yönündeki başvuru kararının Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından alındığı bildirildi. Mahkeme'ye iletilen başvuruda, Güvenlik Kabinesi'nin ölen mahkumun cenazesinin ailesine verilmemesi yönündeki kararının "orantılı ve makul" olduğu iddia edildi. Kararın, Gazze'deki esirlerin salıverilmesi süreci çerçevesinde alındığı belirtilen başvuruda, Yüksek Mahkeme'ye mahkumun ailesi adına sunulan dilekçenin reddi çağrısı yapıldı. Güvenlik Kabinesi'nde onaylanan kararın "gelecekte Hamas'la yapılacak esir takası anlaşmasında pazarlık kozu olarak kullanmak için" alındığına inanılıyor.