Apple, yapay zeka hamlesinin ardından yeniden bir numara Dünyanın en değerli markalarından biri olan Apple, geçtiğimiz günlerde, geride kaldığı yapay zeka yarışı için yeni bir hamlede bulunmuştu. Bu hamlenin ardından bir kez daha dünyanın en değerli şirketi oldu

Anadolu Ajansı Giriş: 12.06.2024 - 20:49 Güncelleme: 12.06.2024 - 21:04 facebook

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