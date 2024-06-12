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        Haberler Ekonomi Teknoloji Apple, yapay zeka hamlesinin ardından yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu - Teknoloji Haberleri

        Apple, yapay zeka hamlesinin ardından yeniden bir numara

        Dünyanın en değerli markalarından biri olan Apple, geçtiğimiz günlerde, geride kaldığı yapay zeka yarışı için yeni bir hamlede bulunmuştu. Bu hamlenin ardından bir kez daha dünyanın en değerli şirketi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 20:49 Güncelleme: 12.06.2024 - 21:04
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        Apple, yapay zeka hamlesinin ardından yeniden bir numara
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        ABD'li teknoloji devlerinden Apple, yeni yapay zeka hamlelerini duyurmasının ardından Microsoft'un piyasa değerini aşarak yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu.

        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru Haberi Görüntüle

        Apple'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, çarşamba günü TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak hisse başına 215,62 dolara yükseldi. Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,31 trilyon dolara ulaştı.

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        DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ ÜNVANINI GERİ ALDI

        Böylece, Microsoft'un 3,27 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Apple, dünyanın en değerli şirketi ünvanını da geri aldı.

        Apple, hafta başında "Apple Intelligence" adını verdiği yeni yapay zeka teknolojisini tanıtmış, akıllı kişisel asistanı Siri'ye sohbet robotu ChatGPT'nin entegrasyonu için OpenAI ile ortaklık yaptığını duyurmuştu.

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        Yeni yapay zeka hamlelerini açıklamasının ardından Apple'ın hisseleri salı günü yüzde 7'den fazla artmıştı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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