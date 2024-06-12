Apple'da yapay zeka rekoru

Apple hisseleri, şirketin yapay zeka ile ilgili bir dizi özelliği sergilediği ve ChatGPT geliştiricisi OpenAI ile bir ortaklık duyurduğu Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nın (WWDC 2024) etkisiyle dün rekor seviyeye yükseldi.

Apple hisseleri dün yüzde 7.3 değer kazanarak 207.15 dolarla tarihi zirvesini gördü. Böylece şirketin değeri sadece 1 günde 215 milyar dolar artarak 3 trilyon 176 milyar dolara yükseldi. Bu yükselişle beraber Apple piyasa değeri bakımından geçen hafta geçildiği çip üreticisi Nvidia'nın yeninden üzerine çıktı.

11 Haziran itibarıyla dünyanın halka açık en değerli 10 şirketi şöyle sıralandı: