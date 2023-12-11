Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 09:21 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet ve Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, aralarında "uyuşturucu kullanmak", "uyuşturucu ticareti yapmak", "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 13 kişi yakalandı.

        Ekipler, zanlıların adreslerinde yaptıkları aramalarda 6 tabanca, 1 av tüfeği ve 30 kesici aleti ele geçirdi.

        Zanlılar, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Başkent'te dehşet! Seyir halindeki araçta kız arkadaşını vurdu!
        Başkent'te dehşet! Seyir halindeki araçta kız arkadaşını vurdu!
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        150 milyon yıl öncesine ait 'deniz canavarının' kafatası bulundu
        150 milyon yıl öncesine ait 'deniz canavarının' kafatası bulundu
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Dikkat! Musluğunuzdan kurşun akmasın
        Dikkat! Musluğunuzdan kurşun akmasın
        Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağmur
        Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağmur
        Açıklanamayan salgın hastalıklar ne kadar yaygın?
        Açıklanamayan salgın hastalıklar ne kadar yaygın?
        Washington Post yazdı: ABD İsrail'e on binlerce ton bomba verdi
        Washington Post yazdı: ABD İsrail'e on binlerce ton bomba verdi
        Rekor pazarın bedeli 'ithal' oldu
        Rekor pazarın bedeli 'ithal' oldu
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Annesini öldürüp, babasına itiraf etti
        Annesini öldürüp, babasına itiraf etti
        Fenerbahçe'den TFF'ye videolu başvuru!
        Fenerbahçe'den TFF'ye videolu başvuru!
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!

        Benzer Haberler

        Bafra'da spor merkezinde çıkan yangın söndürüldü
        Bafra'da spor merkezinde çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Samsun'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Samsun'da 'Filistin İçin Yürüyoruz' etkinliği
        Samsun'da 'Filistin İçin Yürüyoruz' etkinliği
        Samsun'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Samsun'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Tartıştığı arkadaşını 4 yerinden bıçakladı
        Tartıştığı arkadaşını 4 yerinden bıçakladı
        Havuzda epilepsi nöbeti geçiren ve kaldırıldığı hastanede ölen tıp fakültes...
        Havuzda epilepsi nöbeti geçiren ve kaldırıldığı hastanede ölen tıp fakültes...