Naomi Campbell'dan taşıyıcı anne itirafı: Baba aramadım
1990'lı yılların ünlü modeli Naomi Campbell, her iki çocuğunu da taşıyıcı anne aracılığıyla kucağına aldığını itiraf etti. İlk çocuğuna 50 yaşında kavuşan Campbell, anne olmasının ardından onlar için asla baba arayışına girmediğini söyledi
İngiliz model Naomi Campbell, ilk çocuğunu 2021'de ikinci çocuğunu ise geçtiğimiz yıl kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
1990'lı yılların ünlü modeli Naomi Campbell, geçen yıl haziran ayından bu yana artık iki çocuklu bir anne. 53 yaşındaki İngiliz süper model, nadiren fotoğraflarını paylaştığı çocuklarıyla yeni görüntülerini sosyal medya hesabından yayımladı. 54 yaşındaki modelin hamile olarak hiç görüntülenmemiş olması akıllara taşıyıcı anneliği getirse de Campbell, bu konuda herhangi açıklamada bulunmamıştı.
"BEKAR BİR ANNE OLMAKTAN MUTLUYUM"
Konuyla ilgili ilk kez konuşan Naomi Campbell, "Bebeklerim benim için her şey" ifadelerini kullandı. Campbell, çocukları için asla bir baba aramadığını ve bekar bir anne olmaktan mutlu olduğunu açıkladı.
Taşıyıcı anne kullanıp kullanmadığı sorulduğunda Naomi Campbell şu yanıtı verdi; "Kullandım. Çocuklarım için daha iyi bir dünya diliyorum. Yüzde 110 önceliğim onlar. Okuldaki ilk günlerinde onların yanında olmam gerekiyor."
Naomi Campbell, annelik hakkında ise "Bunu seviyorum. Bu çok komik. Her gün bir sürpriz. Ne olacağını, kızımın ne söyleyeceğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
"EKONOMİK AÇIDAN ZOR OLDUĞUNU BİLİYORUM"
Naomi Campbell ayrıca genç nesillerin çocuk sahibi olmakla ilgilenmediği yönündeki endişesini de dile getirdi ve koşullar ne kadar zor olursa olsun ebeveynliğin her zaman buna değer olduğu konusunda ısrar etti; "Birçok genç kızın çocuk sahibi olmanın çok pahalı olduğunu ve çocuk istemeyebileceklerini söylediklerini duydum ve ben de 'Fikrini değiştireceksin. Anne olmak isteyeceksin' diyorum. Ekonomik açıdan zor olduğunu anlıyorum. Ama annemin hiçbir şeyi yoktu ve o bunu başardı. Buna değer. Bu dünyayı değiştirmek için genç nesle güvenmeliyiz. Doğru şeyi yapacakları konusunda çocuklarıma bizden daha çok güveniyorum."
Fotoğraflar: AP, Instagram, Reuters