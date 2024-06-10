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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı

        Nisan ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan düşerek yüzde 8.5'e geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 10:02 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:14
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        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
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        TÜİK nisan ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı nisanda bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişi oldu

        İşsizlik oranı ise 0.1 puan düşerek yüzde 8.5 seviyesinde gerçekleşti.

        GENÇ İŞSİZLİK GERİLEDİ

        İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.2 iken kadınlarda yüzde 11.1 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da nisanda bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 14.5'e düştü.

        TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı nisanda bir önceki aya göre bin kişi azalarak 32 milyon 618 bin kişiye, istihdam oranı ise 0.1 puan azalarak yüzde 49.5'e geriledi.

        GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜKSELDİ

        Nisan ayında geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı bir önceki aya göre 3.1 puan artarak yüzde 27.2'ye çıktı.

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