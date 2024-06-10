Sindirim sistemlerini bozma riskine rağmen devam ediyorlar: Rekabetçi hızlı yemek yeme şampiyonları nasıl hazırlanıyor?
Dünyanın en tuhaf sporlarından biri olan rekabetçi hızlı yemek yeme yarışmasına katılan rekabetçi yiyicilerin, midelerini normal boyutunun iki ila üç katı kadar genişletebildikleri biliniyor. Peki, bu yarışmaya katılan insanlar kendilerini nasıl eğitiyor ve bu başarılara nasıl ulaşıyorlar? İşte, zorlu süreçleri ve kazanmak için neler yaptıkları!
Rekabetçi yemek yeme yarışmaları, 1970'li yıllarda popülerlik kazanmaya başlayan zorlu bir spordur. Bu sporun bazı efsaneleri arasında Takeru Kobayashi, Joey Chestnut, Matt Stonie gibi isimler yer alıyor. Haberimizde rekabetçi yiyicilerin günlük antrenman rutinleri, diyetleri ve karşılaştıkları zorluklara kadar birçok bilgiyi derledik. İşte, detaylar...
Fotoğrafta 2007 yılına kadar 6 yıl boyunca yarışmayı kazanan Takeru Kobayashi'nin 2009 yılında medyanın sorularını yanıtlarken verdiği poz görülüyor. Kaynak: AP
BOĞULMADAN YUTMAK İÇİN KENDİLERİNİ EĞİTİYORLAR
Rekabetçi yiyicilerin büyük miktarları boğulmadan yutmak için boğazlarını da eğitmeleri gerekir. Bu, ağız dolusu suyun tamamını bir kerede yutarak gerçekleştirilir ki bu kolay bir iş değildir. Yani 3 dakika içinde 9 litreye yakın çikolatalı sütü içmek anlamına geliyor. Bazıları için ise, yarışmadan bir ay önce her sabah bir dakika boyunca 4 litreye yakın sebze suyu içmek anlamına gelir. Hızlı yeme efsanesi Takeru Kobayashi, yediği yemeğin tadını düşünmeye başlar başlamaz başının belada olduğunu anladığını söylüyor. Bu sebeple öğürmemek için yiyiciler bunu engelleyecek refleks geliştiriyorlar.
Fotoğrafta soldan sağa Sonya Thomas, Takeru Kobayashi ve Eric Booker yarışıyor. Kobayashi 12 dakikada 49 sosisli sandviç yiyerek yarışmayı kazandı. Kaynak: AP
YEMEKLERİ NASIL BU KADAR HIZLI YİYEBİLİYORLAR?
Tüm rekabetçi yiyicilerin kendi yöntemi bulunuyor. Genellikle yiyecekleri boğazlarından aşağıya doğru indirirken yukarı aşağı zıplayabiliyorlar, bunun dışında ellerini burunlarının üzerine koyup üflüyorlar. Bu hareketler göğüs basıncını artıran ve yiyeceği yemek borusundan daha hızlı geçmeye zorlayan Valsalva manevrası olarak bilinir.
Matt Stonie (sağdaki) 2015 yılında Nathan'ın Uluslararası Sosisli Sandviç Yeme Yarışması'nda 8 kez şampiyon olan Joey Chestnut'ı (solda) yenerek dünyayı şok etti. Bu yarışmada Stonie 10 dakikada 62 sosisli sandviç yiyerek birinci olurken Chestnut 10 dakikada 60 sosisli sandviç 2. oldu. Kaynak: AP
Ancak Takeru Kobayashi gibi profesyonellerin patentli yöntemleri olabiliyor. " Solomon yöntemi" olarak bilinen teknikte Kobayashi her sosisli sandviçi ağzına vermeden önce ikiye bölüyor. Her iki yarıyı da aynı anda beslediği için çiğneme süresini yarı yarıya azalttığını söylüyor.
Takeru Kobayashi (solda), 2012'deki yarışmada ikinci bitiren soldan üçüncü Jonathan Squibb'in de aralarında bulunduğu diğer finalistlerle birlikte tavuk kanadı yiyor. Kobayashi 337 kanat yiyerek kazandı. Kaynak: AP
ÇOK YEMELERİNE RAĞMEN KİLOLU DEĞİLLER
Bu yarışmalarda kendini gösteren Takeru Kobayashi 1.73 boyunda 58 kilo, Joey Chestnut 1.80 boyunda 104 kilo, Matt Stonie ise 1.70 boyunda ve 58 kilo. Kilo almama sebeplerinin aldıkları kalorilerin çoğunun vücut tarafından emilmemesi olduğu biliniyor.
Fotoğrafta solda Chestnut sağda ise Stonie görülüyor. Kaynak: AP
BU YİYECEKLERİ MİDELERİ NASIL BOŞALTIYOR?
Amerikan Gastroenteroloji Derneğinde gastroenterolog J. Sumner Bell, "Kendi kendilerini kusturmazlarsa mideden boşaltılması uzun zaman alabilir." dedi. Bununla birlikte, yemek yedikten sonra normal bir kişinin midesi yaklaşık 1-2 saat içinde normal boyutuna döner. Ancak Bell, bu kadar çok sodyumun yutulmasının çok fazla gaz veya ishale neden olabileceğini söyledi.
Rekabetçi yiyici Joey Chestnut, 2020 yılında düzenlenen sosisli sandviç yeme yarışmasında erkekler bölümünü kazanmak için 75 sosisli sandviçle yeni bir dünya rekoru kırdı. Kaynak: AP
SİNDİRİM SİSTEMLERİNE UZUN VADELİ ZARAR VERME RİSKLERİ VAR!
Amerikan Röntgenoloji dergisinde yayınlanan çalışma, rekabetçi yiyicinin midesinin "neredeyse sınırsız miktarda yiyeceği kabul edebilecek şekilde" genişlediğini buldu. Yani, yarışmacılar bu kadar yiyeceği doldurmak için midelerini genişletecek şekilde eğitiyor, tok hissetme yeteneklerini mahvediyor ve bu da sindirim sistemlerine uzun vadeli zarar verebiliyor.
Fotoğrafta Brooklyn İlçe Başkanı Eric Adams, yarışmayı tanıtmak için düzenlenen basın toplantısında Joey Chestnut (solda) ve Matt Stonie'yi (sağda) izliyor. Kaynak: AP
MATT STONIE HAFTADA 3 GÜN 60 SOSİSLİ YİYOR!
Stonie, haftada üç gün 60 sosisli sandviç yediğini ve sonrasında bazen sosisli sandviç yeme yarışmasına hazırlanmak için 4 litre su içtiğini söyledi. Bunun yanı sıra haftada 5 kez spor salonunda kardiyo yaptığını veya ağırlık çalıştığını da aktardı.
2015 tarihli fotoğrafta Matt Stonie, yarışmayı kazandıktan sonra fotoğraf için poz veriyor. Kaynak: AP
KOBAYASHI'NIN VÜCUDUNDAKİ ORGANLAR YER DEĞİŞTİRİYOR
15 dünya rekoru olduğu bilinen Japonya asıllı Takeru Kobayashi’nin tüm süreci yaklaşık 3 ay sürüyor ve yarışma bittikten sonra 3 dinlenme gününe ihtiyacı var. Kobayashi yarışma sırasında yağın midesinin genişlemesini engellememesini sağlamak için düzenli olarak spor salonuna giderek formunu koruyor.
2009'da New York'ta Kobayashi, sosisli sandviç yeme yarışmasını şampiyon Joey Chestnut'a kaptırdıktan sonra tok karnını gösteriyor. Kaynak: AP
Ancak tüm bu çalışmalarına rağmen yemek borusu ona sorun çıkartıyor. Midesi bu kadar yiyecekle dolunca vücudundaki organların yer değiştirmeye başladığını söyleyen Kobayashi, akciğerlerinin yukarı doğru kaydığını ve genişleyemediğini de aktardı. Yani kelimenin tam anlamıyla yemek yerken nefessiz kalabiliyor.
Fotoğrafta 2009 yılında Amerika'dan Joey Chestnut (solda), Japonya'nın şampiyonu Takeru Kobayashi'yi geride bırakmaya çalışıyor. Kaynak: AP
BU YARIŞMALAR SONRASI MİDE YİYECEK ÇIKARAMAZ HALE GELEBİLİR
Pensilvanya Üniversitesi araştırmacıları, rekabete dayalı yemek yeme sonrasındaki yaşam için bazı korkunç tahminlerde bulundular. Araştırmacılar, kendini tok hissetme yeteneğini kaybeden rekabetçi yiyicilerin obez olabileceğini söyledi. Bunun yanı sıra bu yarışma tarzı, yiyen kişinin midesini o kadar esnetebilir ki mide artık kasılamaz ve dolayısıyla yiyecek çıkaramaz hale gelir. gastroparezi adı verilen bu durum, bulantı ve kusmaya neden olur.
2019 yılında emekli Japon rekabetçi yiyici Takeru Kobayashi'nin New York'taki film festivaline katıldığı görülüyor. Kaynak: AP
AKILLARA DURGUNLUK VEREN BAZI REKORLAR
2017'deki Nathan'ın Sosisli Sandviç Yeme Yarışması'nda Joey Chestnut, 10 dakikada 72 sosisli sandviç yiyerek rekor kırdı.
2012 yılında Sonya Thomas adlı kadın bir yiyici, 45 sosisli sandviçle kadınlar rekorunu kırdı, bu da onun 15 erkek rakibinden onunu geride bıraktığı anlamına geliyor.
Takeru Kobayashi, 3 Şubat 2012'de The 20th Annual Wing Bowl'da 30 dakikada 337 bufalo soslu tavuk kanadı ve Chattanooga'daki Krystal Square Off Dünya Hamburger Yeme Şampiyonası'nda ise 8 dakikada 93 hamburger yiyerek Dünya rekoru kırdı.
Geoffrey Esper, 2017'de 10 dakikada 250 tavuk kanadı yiyerek Joey Chestnut'ı tahttan indirdi.
Fotoğrafta Philadelphia'da 2012 yılında gerçekleşen yeme yarışması sırasında Japon rekabetçi yiyici Takeru Kobayashi'nin 337 kanat yiyerek kazandığı görülüyor. Kaynak: AP
Kaynak: Mashed, USA Today, Guinness World Records, American Journal of Roentgenology