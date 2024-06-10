YEMEKLERİ NASIL BU KADAR HIZLI YİYEBİLİYORLAR?

Tüm rekabetçi yiyicilerin kendi yöntemi bulunuyor. Genellikle yiyecekleri boğazlarından aşağıya doğru indirirken yukarı aşağı zıplayabiliyorlar, bunun dışında ellerini burunlarının üzerine koyup üflüyorlar. Bu hareketler göğüs basıncını artıran ve yiyeceği yemek borusundan daha hızlı geçmeye zorlayan Valsalva manevrası olarak bilinir.

Matt Stonie (sağdaki) 2015 yılında Nathan'ın Uluslararası Sosisli Sandviç Yeme Yarışması'nda 8 kez şampiyon olan Joey Chestnut'ı (solda) yenerek dünyayı şok etti. Bu yarışmada Stonie 10 dakikada 62 sosisli sandviç yiyerek birinci olurken Chestnut 10 dakikada 60 sosisli sandviç 2. oldu. Kaynak: AP