Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Enfeksiyon ve Salgın Çağın Hastalıkları Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı - Sivas son dakika haberleri | Sağlık Haberleri

        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!

        Sivas'ta, son dört günde ikinci kez Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle ölüm yaşandı. 6 Haziran'da, 25 yaşındaki Gülbidin Ekberi'nin kene nedeniyle yaşamını yitirdiği kentte, dün de aynı yaştaki Emre Naçar, hayata veda etti. Uzmanlar yine uyardı: Keneyi kendiniz çıkarmaya çalışmayın

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.06.2024 - 07:14 Güncelleme: 10.06.2024 - 07:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Eşikli köyünde çobanlık yapan 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Gülbidin Ekberi'nin vücuduna kene yapıştı.

        ÇOBAN HASTANEYE KALDIRILDI

        AA ve İHA'da yer alan habere göre rahatsızlanan Ekberi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        6 HAZİRAN'DA YAŞAMINI YİTİRDİ

        Hayatını kaybeden Gülbidin Ekberi, 25 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Gülbidin Ekberi, 25 yaşındaydı.

        KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ekberi, 6 Haziran'da müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınlarına teslim edilen Ekberi'nin cenazesi Afganistan'a götürüldü.

        4 GÜN SONRA AYNI YAŞTA BİR CAN DAHA

        Bu acıdan 4 gün sonra yine Sivas merkeze bağlı Olukman köyünde hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki Emre Naçar'ın vücuduna kene yapıştı. Rahatsızlanan Naçar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        EMRE DE KURTARILAMADI

        Emre Naçar, 4 günde yaşanan ikinci acı oldu. O da 25 yaşındaydı.
        Emre Naçar, 4 günde yaşanan ikinci acı oldu. O da 25 yaşındaydı.

        KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Emre Naçar da, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yakınlarına teslim edilen Naçar'ın cenazesinin, Olukman köyünde toprağa verileceği belirtildi.

        KENEYİ ÇIKARMAYA ÇALIŞMAYIN

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan.
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan.

        Uzmanlar, benzer durumda keneyi ateşle yakmaya ya da üzerine kolonya döküp çıkarmaya çalışılmamasını; en yakın sağlık kuruluşuna giderek tedaviye başlanılmasını öneriyor.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan, "Sigara basılması, benzin dökülmesi, kolonya dökülmesi gibi yöntemler tamamen yanlış yöntemler. Bunlara dikkat edelim, asla kendimiz çıkarmayalım" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kene ölümü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Apartmanda kar maskeli cinayet!
        Apartmanda kar maskeli cinayet!
        İliç'te heyelan altında işçi kalmadı
        İliç'te heyelan altında işçi kalmadı
        Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken genel seçim kararı aldı
        Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken genel seçim kararı aldı
        Maduro'dan muhalefete 'suikast' suçlaması
        Maduro'dan muhalefete 'suikast' suçlaması
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        ABD, "periyodik ağustos böceği" istilasıyla karşı karşıya
        ABD, "periyodik ağustos böceği" istilasıyla karşı karşıya
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        Avrupa'da aşırı sağ rüzgarı
        Avrupa'da aşırı sağ rüzgarı
        Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu
        Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu
        ABD'den 'kurtarma operasyonu' açıklaması
        ABD'den 'kurtarma operasyonu' açıklaması
        "Fenerbahçe'de demokrasi şöleni"
        "Fenerbahçe'de demokrasi şöleni"
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Alman devi Semih'in peşinde
        Alman devi Semih'in peşinde
        Evlendiler
        Evlendiler
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'