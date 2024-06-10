Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Eşikli köyünde çobanlık yapan 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Gülbidin Ekberi'nin vücuduna kene yapıştı.

ÇOBAN HASTANEYE KALDIRILDI AA ve İHA'da yer alan habere göre rahatsızlanan Ekberi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

6 HAZİRAN'DA YAŞAMINI YİTİRDİ Hayatını kaybeden Gülbidin Ekberi, 25 yaşındaydı. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ekberi, 6 Haziran'da müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınlarına teslim edilen Ekberi'nin cenazesi Afganistan'a götürüldü.

4 GÜN SONRA AYNI YAŞTA BİR CAN DAHA Bu acıdan 4 gün sonra yine Sivas merkeze bağlı Olukman köyünde hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki Emre Naçar'ın vücuduna kene yapıştı. Rahatsızlanan Naçar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EMRE DE KURTARILAMADI Emre Naçar, 4 günde yaşanan ikinci acı oldu. O da 25 yaşındaydı. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Emre Naçar da, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yakınlarına teslim edilen Naçar'ın cenazesinin, Olukman köyünde toprağa verileceği belirtildi.