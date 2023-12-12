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        Ormana uyuşturucu sakladılar; 4 gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:00
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        Ormana uyuşturucu sakladılar; 4 gözaltı (2)
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        2'SİTUTUKLANDI

        Samsun'un Canik ilçesinde, ormana gömdükleri 2 kilo 358 gram metamfetaminle yakalanan 4 şüpheliden O.K. ve T.Ş., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. adliyeye sevk edilen Serkan Seven ve Recep Çaltı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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