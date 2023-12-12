Ormana uyuşturucu sakladılar; 4 gözaltı (2)

2'SİTUTUKLANDI

Samsun'un Canik ilçesinde, ormana gömdükleri 2 kilo 358 gram metamfetaminle yakalanan 4 şüpheliden O.K. ve T.Ş., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. adliyeye sevk edilen Serkan Seven ve Recep Çaltı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.