Samsun´da 23 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

SAMSUN´un ilkadım ilçesinde hakkında 3 ayrı suçtan 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muhammet Kahraman, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında `kasten öldürme´, `hükümlü veya tutuklunun kaçması´ ve `ruhsatsız silah bulundurma´ suçlarından 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muhammet Kahraman´ın İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi´nde gizlendiği bilgisine ulaştı. Belirlenen adere yapılan baskında firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlünün üzerinde yapılan aramada, 0,17 gram metamfetamin ele geçirildi.