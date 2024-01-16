Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun´da 23 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        SAMSUN´un ilkadım ilçesinde hakkında 3 ayrı suçtan 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muhammet Kahraman, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 21:06 Güncelleme: 16.01.2024 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun´da 23 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN´un ilkadım ilçesinde hakkında 3 ayrı suçtan 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muhammet Kahraman, yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında `kasten öldürme´, `hükümlü veya tutuklunun kaçması´ ve `ruhsatsız silah bulundurma´ suçlarından 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muhammet Kahraman´ın İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi´nde gizlendiği bilgisine ulaştı. Belirlenen adere yapılan baskında firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlünün üzerinde yapılan aramada, 0,17 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyecek
        Putin Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyecek
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        9 kişinin öldüğü facia göz göre göre gelmiş!
        9 kişinin öldüğü facia göz göre göre gelmiş!
        Türkiye başarabilecek mi?
        Türkiye başarabilecek mi?
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        İthal ete 2024'te devam!
        İthal ete 2024'te devam!
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?

        Benzer Haberler

        Samsun'da 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakal...
        Samsun'da 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakal...
        Samsun´da dolandırıcılıktan 55 yıl hapisle aranan hükümlü, yakalandı
        Samsun´da dolandırıcılıktan 55 yıl hapisle aranan hükümlü, yakalandı
        Samsun'da 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Bafra'da yıkılan eski belediye binasının yerine otopark ve yeşil alan yapıl...
        Bafra'da yıkılan eski belediye binasının yerine otopark ve yeşil alan yapıl...
        Bafra'da şehit aileleri ve gazilerden teröre tepki
        Bafra'da şehit aileleri ve gazilerden teröre tepki
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 33 zanlı gözaltına alındı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 33 zanlı gözaltına alındı