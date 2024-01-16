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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 33 zanlı gözaltına alındı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:58 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:01
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 33 zanlı gözaltına alındı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmalarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 758 sentetik ecza, 26,36 gram sentetik uyuşturucu, 4,18 gram esrar, 3,3 gram skunk, ruhsatsız tüfek, 4 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 33 zanlı, adli mercilere teslim edildi.

        Ayrıca, uyuşturucu madde kullanmak suçundan çeşitli yıllardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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