Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Salıpazarı ilçesinde "Okusam Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, "Okusam Projesi" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:53 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salıpazarı ilçesinde "Okusam Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, "Okusam Projesi" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Salıpazarı Ziraat Odası konferans salonunda Gökçeli İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen sergi ile öğrencilerin gösterilerinin yer aldığı etkinliğe yazar Faruk Yıldız konuk olarak katıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, etkinliğe katılan Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy ve programı hazırlayan Gökçeli İlkokulu idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

        Etkinlik sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'a konuk olacak
        Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'a konuk olacak
        19 Mayıs ilçesinde ilkokulun bahçesine halı saha yapılacak
        19 Mayıs ilçesinde ilkokulun bahçesine halı saha yapılacak
        Kızılırmak Deltası kuğular ile farklı türlerden binlerce kuşa yuva oluyor
        Kızılırmak Deltası kuğular ile farklı türlerden binlerce kuşa yuva oluyor
        Mefruşat mağazasının çatısı yandı
        Mefruşat mağazasının çatısı yandı
        Samsunspor'un transfer yasağı durduruldu
        Samsunspor'un transfer yasağı durduruldu
        İsviçre Federal Mahkemesi, FIFA'nın Samsunspor'a verdiği transfer yasağını...
        İsviçre Federal Mahkemesi, FIFA'nın Samsunspor'a verdiği transfer yasağını...