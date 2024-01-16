Samsun'da gastronomi turizmi eylem planı kapsamında kaz tiridi tanıtıldı

Samsun'un Asarcık ilçesinde, gastronomi turizmi eylem planı doğrultusunda kaz tiridi tanıtıldı.

Asarcık Kaymakamlığı ve Asarcık Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen programda, Asarcık Üreten Kadınlar Derneği (ASUDER) üyelerinin yöresel yöntemlerle hazırladığı kaz tiridi, erik suyu ve turşu eşliğinde davetlilere ikram edildi.

Programa Gastronomi Turizmi Kurulu Koordinatörü Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Asarcık Kaymakamı Hakan Köksal, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz ile ilçe protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Ertürkmen, Asarcık ilçesini gastronomi turizmi ağına dahil etmek için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Köksal de Asarcık'ta bir ilke öncülük ettiklerini, geleneksel hale gelmesi için çabaların devam edeceğini söyledi.

Kılağuz ise ileriye dönük projelerden birinin ilçeye tirit evi kazandırmak olduğunu, bu kültürü gelenekselleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

Yemek sunumunun yapıldığı işletmenin sahibi Cüneyt Koral da kaz tiridini ilçeye gelen misafirlerin ve ilçe halkının tadacağı bir yer olmadığını belirterek, "Açmış olduğumuz işletmede ASUDER üyesi kadınlar ile koordineli olarak çalışıyoruz. Misafirlerimize bu lezzeti sunmaya hazırız. Asarcık'ta yöresel lezzetlerin sunumu ve ilçemizin tanıtımı için öncülük etmekten çok memnunuz." dedi.