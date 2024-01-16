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        Samsun´da dolandırıcılıktan 55 yıl hapisle aranan hükümlü, yakalandı

        SAMSUN´un İlkadım ilçesinde kamu kurumlarının adını  kullanarak dolandırıcılık yapmak suçundan 55 yıl hapis ile 7 bin 160 lira adli para cezası bulunan hükümlü, yakalandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 17:39 Güncelleme: 16.01.2024 - 17:40
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        Samsun´da dolandırıcılıktan 55 yıl hapisle aranan hükümlü, yakalandı
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        SAMSUN´un İlkadım ilçesinde kamu kurumlarının adını  kullanarak dolandırıcılık yapmak suçundan 55 yıl hapis ile 7 bin 160 lira adli para cezası bulunan hükümlü, yakalandı. 

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurumlarının adı ile tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması yoluyla dolandırıcılık yapan, hakkında 55 yıl kesinleşmiş hapis ve 7 bin 160 lira adli para cezası bulunan M.T. isimli kadının yakalanması için çalışma başlattı. 3 yıldır aranan hükümlü, İlkadım ilçesinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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