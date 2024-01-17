Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek S.M. isimli şahsın ikamet ve iş yeri ile Ş.U. ile M.T. isimli şahısların üzerinde yaptıkları aramada 8 gram sentetik uyuşturucu, 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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