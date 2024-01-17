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        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 11:28 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:28
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        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek S.M. isimli şahsın ikamet ve iş yeri ile Ş.U. ile M.T. isimli şahısların üzerinde yaptıkları aramada 8 gram sentetik uyuşturucu, 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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