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        Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpmasıyla öldü

        SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Tuncay Öztürk (35), minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 23:58 Güncelleme: 14.12.2023 - 00:00
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        Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpmasıyla öldü
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        SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Tuncay Öztürk (35), minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 

        Kaza, akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Sefalı Mahallesi'nde meydana geldi. O.C. yönetimindeki 55 AKS 504 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Tuncay Öztürk'e çarptı. Yol kenarına savrulan Öztürk kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. 

        Öztürk´ün cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Sürücü O.C. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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