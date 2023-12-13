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        Samsun'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 19:47 Güncelleme: 13.12.2023 - 19:54
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        Samsun'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi İnce Sokak'ta Ö.K. (26), M.T. (21) ve A.Ç. (17), pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

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