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        Samsun merkezli "Kafes-18 Operasyonu"nda 4 kişi yakalandı

        Samsun merkezli 3 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 18:03 Güncelleme: 13.12.2023 - 18:13
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        Samsun merkezli "Kafes-18 Operasyonu"nda 4 kişi yakalandı
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        Samsun merkezli 3 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen Kafes-18 Operasyonu kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda 19 ruhsatsız tabanca, 21 pompalı tüfek, 221 tabanca gövdesi, 300 fişek, 2 kılıç, 2 mengene, demir testere, telsiz, 23 sentetik ecza hapı ve 0,68 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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