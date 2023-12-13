Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı

Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 39 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "hırsızlık ve cinsel saldırı" suçundan 24 yıl 7 ay, "bilişim yoluyla dolandırıcılık" suçundan 11 yıl 8 ay 15 gün, "bilişim yoluyla dolandırıcılık" suçundan 10 yıl 1 ay 6 gün, "uyuşturucu kullanmak" suçundan 9 yıl 7 ay, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 3 yıl 11 ay, "hırsızlık" suçundan 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 39 kişi yakalandı.

Ayrıca, bu kişilerin üzerinde 3 tabanca, 6 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve 32 kesici ve delici alet bulundu.