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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı

        Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 39 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 14:21 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:21
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı
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        Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 39 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, "hırsızlık ve cinsel saldırı" suçundan 24 yıl 7 ay, "bilişim yoluyla dolandırıcılık" suçundan 11 yıl 8 ay 15 gün, "bilişim yoluyla dolandırıcılık" suçundan 10 yıl 1 ay 6 gün, "uyuşturucu kullanmak" suçundan 9 yıl 7 ay, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 3 yıl 11 ay, "hırsızlık" suçundan 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 39 kişi yakalandı.

        Ayrıca, bu kişilerin üzerinde 3 tabanca, 6 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve 32 kesici ve delici alet bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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