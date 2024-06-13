Galatasaray, Kemerburgaz'a ne zaman taşınacak?
Galatasaray'ın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'yle ilgili yol haritası netleşiyor. A Takım'ın kullanacağı iki sahanın çimlerini seren sarı-kırmızılı kulüp, ana bina inşaatını da temmuz ortasına kadar bitirmeyi hedefliyor. Akademi ve kadın futbol takımlarının kullanacağı sahalar ise, daha önce planlandığı gibi Florya Projesi'nden elde edilecek finansman ile ilerleyen süreçte yapılacak
Galatasaray, Florya'da bulunan Metin Oktay Tesisleri'nden, Kemerburgaz'daki yeni tesislerine taşınmak için gün sayıyor. Sarı-kırmızılıların yeni futbol merkezi olacak Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalar ise tüm hızıyla devam sürüyor.
A TAKIM'IN KULLANACAĞI SAHALAR TAMAM
Galatasaray'da A Takım'ın kullanacağı iki futbol sahası tamamlanırken hibrit çimin oturma sürecinde geri sayıma geçildi. Daha önce ilk etapta A Takım'ı Kemerburgaz'a taşımayı hedefleyen ve ana bina inşaatıyla birlikte A Takım'ın kullanması için iki adet sahayı bitirmeyi planlayan Galatasaray yönetimi iki sahanın çalışmalarını tamamladı.
KULÜBÜN CEBİNDEN PARA ÇIKMADI
Biri alttan ısıtmalı olmak üzere ikisi de hibrit çim olan sahaların çim serimleri geçen günlerde tamamlandı. Galatasaray artık hibrit çim'in oturması için öngörülen bir aylık süreyi beklemeye başladı. Söz konusu iki sahanın finansmanını ise GSYİAD karşıladı ve sarı-kırmızılı kulübün cebinden para çıkmadı. Sahaların çim bakımını ise RAMS Park'ın da zemin bakımını yapan firma üstlenecek.
BİR YARIM SAHA DAHA YAPILACAK
Galatasaray, iki futbol sahasının yanına bir de A Takım futbolcularının kullanması için bir de yarım saha daha yapacak. Nizami boyutta olmayacak bu futbol sahasında ise hem kaleciler hem de sakatlıktan dönen futbolcular yapacak; bunun yanı sıra ısınma için de kullanılacak. A Takım oyuncuları gerçek antrenmanlarını ise mevcut iki sahada yapacak.
ANA BİNA İNŞAATI İÇİN HEDEF TARİH TOPBAŞI TAKVİMİ
Galatasaray'da futbolcuların kalacağı ve idari personelin kullanacağı ana bina için çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. İç alana dair çalışmalar devam ederken binanın cephesi de kısa süre içerisinde kapanacak. Futbolcuların kamplarda konaklaması için tasarlanan 'otel şartları'nda odaların bitirilmesi için hedeflenen tarih ise topbaşı yapılacak süreç.
AKADEMİ VE KADIN FUTBOL TAKIMININ SAHALARI İLERLEYEN SÜREÇTE YAPILACAK
Galatasaray'ın tüm futbol faaliyetlerini Kemerburgaz'a taşıması ise Florya Projesi'ne bağlı olarak ilerleyecek. Sarı-kırmızılı yönetim daha önce de ilk etapta A Takım'ı Florya'dan çıkarmayı; bunun akabinde Florya Projesi'ni başlatarak buradan elde edilecek gelir ile Kemerburgaz'daki diğer sahaları yapmayı planladıklarını duyurmuştu.
SAHALAR NEDEN KOT FARKLI?
Arazinin eğimli bir yapı ve engebeli olmasının yanı sıra doğal yağış alanında bulunması nedeniyle diğer sahalar kot farklı olarak tasarlanırken bunların nihayete ermesi ise Florya Projesi'nden finansman sağlandıktan sonra olacak.