Galatasaray, Kemerburgaz'a ne zaman taşınacak?

Galatasaray, Florya'da bulunan Metin Oktay Tesisleri'nden, Kemerburgaz'daki yeni tesislerine taşınmak için gün sayıyor. Sarı-kırmızılıların yeni futbol merkezi olacak Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalar ise tüm hızıyla devam sürüyor.

Galatasaray'da A Takım'ın kullanacağı iki futbol sahası tamamlanırken hibrit çimin oturma sürecinde geri sayıma geçildi. Daha önce ilk etapta A Takım'ı Kemerburgaz'a taşımayı hedefleyen ve ana bina inşaatıyla birlikte A Takım'ın kullanması için iki adet sahayı bitirmeyi planlayan Galatasaray yönetimi iki sahanın çalışmalarını tamamladı.

KULÜBÜN CEBİNDEN PARA ÇIKMADI

Biri alttan ısıtmalı olmak üzere ikisi de hibrit çim olan sahaların çim serimleri geçen günlerde tamamlandı. Galatasaray artık hibrit çim'in oturması için öngörülen bir aylık süreyi beklemeye başladı. Söz konusu iki sahanın finansmanını ise GSYİAD karşıladı ve sarı-kırmızılı kulübün cebinden para çıkmadı. Sahaların çim bakımını ise RAMS Park'ın da zemin bakımını yapan firma üstlenecek.

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BİR YARIM SAHA DAHA YAPILACAK

Galatasaray, iki futbol sahasının yanına bir de A Takım futbolcularının kullanması için bir de yarım saha daha yapacak. Nizami boyutta olmayacak bu futbol sahasında ise hem kaleciler hem de sakatlıktan dönen futbolcular yapacak; bunun yanı sıra ısınma için de kullanılacak. A Takım oyuncuları gerçek antrenmanlarını ise mevcut iki sahada yapacak.