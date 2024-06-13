ABD Başkanı Joe Biden, İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi’ndeki hareketiyle bir kez daha gündeme geldi.

81 yaşındaki Biden, paraşüt gösterisi sırasında yapılan fotoğraf çekiminde diğer G7 liderlerinin yanından yavaşça uzaklaştı.

JUST IN: President Biden appears to start wandering off at the G7 summit and has to be handled back in.



Italian Prime Minister Giorgia Meloni was seen grabbing Biden to bring him back to the group.



This wasn't the only awkward encounter between the two. Biden was caught on… pic.twitter.com/xf8NizIVgH — Collin Rugg (@CollinRugg) June 13, 2024

En yaşlı ABD başkanı unvanını taşıyan Biden, o anlarda çekilen videoda, yanlarındaki bir paraşütçüyü izliyormuş gibi görünüyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, fotoğraf çekimi sırasında Biden’ın uzaklaştığını fark edince yanına gidiyor. Meloni, Biden’ı kolundan tutup kameralara doğru yöneltiyor.