Yine gündem oldu: ABD Başkanı Biden Beyaz Saray'daki konseri izlerken dondu kaldı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen bir konseri izlerken kısa bir süre 'donmuş' gibi göründü.

81 yaşındaki ABD Başkanı Biden, pazartesi akşamı gerçekleşen etkinlikte, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in dahil olduğu kalabalık bir grup şarkıya eşlik edip dans ederken, hareketsiz bir şekilde durdu.