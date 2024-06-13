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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mourinho ile görüşen Edin Dzeko kararını verdi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Mourinho ile görüşen Edin Dzeko kararını verdi!

        Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Edin Dzeko'nun birçok takımdan teklif aldığı iddia ediliyordu. Bosna Hersekli golcünün, Jose Mourinho ile görüştükten sonra son kararını verdiği belirtildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 18:24 Güncelleme: 13.06.2024 - 18:24
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        Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'nun oturmasının ardından sarı-lacivertlilerde gelecekler kadar gidecekler de merak konusu oldu.

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        Takımın tecrübeli yıldızı Edin Dzeko'ya ise birçok teklif geldiği ve Bosna Hersekli oyuncunun takımdan ayrılabileceği konuşuluyordu.

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        DZEKO KARARINI VERDİ

        TRT Spor'un haberine göre Edin Dzeko kararını verdi. Teknik direktör Jose Mourinho ile görüşen deneyimli golcü 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi.

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        TEKLİFLERİ REDDETTİ

        38 yaşındaki yıldız futbolcunun gelen transfer tekliflerini reddettiği belirtildi.

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        Fenerbahçe forması altında geçen sezon 46 maçta sahaya çıkan Edin Dzeko, 25 gol attı ve 10 asist yaptı.

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        Edin Dzeko'nun Haziran 2025'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.

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