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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika haberi "Vergi paketi yakında TBMM'ye sunulacak" - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi "Vergi paketi yakında TBMM'ye sunulacak"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paketin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını belirterek, "İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.06.2024 - 19:01 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:12
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        "Vergi paketi yakında TBMM'ye sunulacak"
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        Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten, vergisel düzenlemeleri içeren pakete ilişkin paylaşım yaptı.

        Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paketin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını bildiren Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

        "İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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