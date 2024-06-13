Son dakika haberi "Vergi paketi yakında TBMM'ye sunulacak" Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paketin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını belirterek, "İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz." ifadesini kullandı

Habertürk / AA Giriş: 13.06.2024 - 19:01 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:12 facebook

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