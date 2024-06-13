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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bankalar yine gözde olur mu? - İş-Yaşam Haberleri

        Bankaların 2025 karı fiyatlanıyor

        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uğuroğlu Delice oldu. Ekonomi programının büyümeyi frenlemek için bir yandan mevduat faizlerini yukarıda tutmak diğer yandan kredi kartı harcamalarını kısmak için aldığı önlemlerin banka bilançolarına etkisinin tartışıldığı programda Uğuroğlu, mevcut programın devam etmesi halinde hangi bankanın daha şanslı göründüğünü anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 18:59 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:24
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        Bankalar yine gözde olur mu?
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        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uğuroğlu Delice oldu. Ekonomi programının büyümeyi frenlemek için bir yandan mevduat faizlerini yukarıda tutmak diğer yandan kredi kartı harcamalarını kısmak için aldığı önlemlerin banka bilançolarına etkisinin tartışıldığı programda Uğuroğlu, mevcut programın devam etmesi halinde hangi bankanın daha şanslı göründüğünü anlattı.

        YAPI KREDİ ETKİSİ SÜRER Mİ?

        Uğuroğlu, Yapı Kredi’nin satılacağına yönelik haberlerin hem bankacılık endeksini hem borsayı yukarı taşıdıktan sonra anlaşma gerçekleşmeyince hisseleri kötü etkilenen bankalarda bu durumun devam edip etmeyeceğini sorguladı.

        KREDİDEN DEĞİLSE NEREDEN KAZANACAK?

        Programda Merkez Bankası'nın faiz artırımları ile önemli oranda yükselen faiz oranlarının bankaların kredi vermesini engelleyerek krediden kazancın önünü kapatması da masaya yatırılarak bankaların temel kazanç kapılarından birisi olan kredi kanalının bu şekilde sekteye uğramasının ardından nereden kazanç elde ettikleri ve bundan sonra nereden kazanacakları tartışıldı. Uğuroğlu ayrıca ekonomik programın önümüzdeki aylarda seyrine bakıldığında hangi bankanın daha şanslı hangisinin bu süreçten daha az karlı çıkabileceğini değerlendirildi.

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