Bankalar yine gözde olur mu?

Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uğuroğlu Delice oldu. Ekonomi programının büyümeyi frenlemek için bir yandan mevduat faizlerini yukarıda tutmak diğer yandan kredi kartı harcamalarını kısmak için aldığı önlemlerin banka bilançolarına etkisinin tartışıldığı programda Uğuroğlu, mevcut programın devam etmesi halinde hangi bankanın daha şanslı göründüğünü anlattı.

YAPI KREDİ ETKİSİ SÜRER Mİ?

Uğuroğlu, Yapı Kredi’nin satılacağına yönelik haberlerin hem bankacılık endeksini hem borsayı yukarı taşıdıktan sonra anlaşma gerçekleşmeyince hisseleri kötü etkilenen bankalarda bu durumun devam edip etmeyeceğini sorguladı.